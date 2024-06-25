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Строительство Строительство и недвижимость

Дольщики "Новой Зари" взыскивают компенсацию с ФРТ в суде

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 июня, Промышленный районный суд Самары удовлетворил требование обманутого дольщика жилого комплекса "Новая Заря" на ул. Советской Армии о взыскании компенсации с ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ). Таких обращений судьям Диляре Кутуевой и Наталье Османовой поступило несколько десятков. По некоторым из них уже вынесено решение, во всех случаях - в пользу граждан.

Фото: ФОТО АВТОРА

Напомним, "Новую Зарю" в 2000-х начинала строить СК "Металлоптторг". Компания обанкротилась, и в 2013 г. недострой через конкурс минстроя перешел к ООО "Прогресс-Н". Новый застройщик должен был удовлетворить права 251 обманутого дольщика. Однако точное число пострадавших граждан пока достоверно неизвестно.

В рамках дела о несостоятельности застройщика на ППК "Фонд развития территорий" возложили обязательства по удовлетворению прав всех дольщиков, включенных в реестр требований участников долевого строительства. Подчеркивалось, что решение касается и тех, кто ранее заключал договоры с ООО СК "Металлопторг". Таким образом, права всех включенных в реестр требований участников строительства должны быть удовлетворены фондом.

ФРТ не спешит выплачивать компенсации всем дольщикам и оспорил решение арбитража в апелляции. Основной аргумент фонда - риск двойных выплат, так как ранее он перечислил деньги части дольщиков. Вышестоящая инстанция оставила в силе определение самарского суда, а кассация не стала рассматривать жалобу фонда. Последний пожаловался на решение Арбитражного суда Поволжского округа. 

Тем временем дольщики СК "Металлоптторг" ищут способы взыскать с ФРТ причитающиеся суммы. Десятки пострадавших граждан обратились в Промышленный районный суд Самары за добровольным возмещением за неполученное жилье. В "Фонде развития территорий" оттягивают исход дела, ссылаясь на проведение строительно-технической экспертизы в рамках уголовного дела. Но это не мешает дольщикам заявлять свои права. Уже есть первые решения: судьи удовлетворяют основное требование о взыскании с ФРТ денег..

Другая часть граждан обращается в Арбитражный суд Самарской области о выдаче исполнительного листа на решение по удовлетворению их прав "Фондом развития территорий". ФРТ в свою очередь возражает на эти требования. Массовые обращения дольщиков в фонд также пока не привели к результату.

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