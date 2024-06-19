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Строительство Строительство и недвижимость

Дольщики ЖК "Новая Заря" не могут добиться компенсации от ФРТ

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обманутые дольщики долгостроя ЖК "Новая Заря" на ул. Советской Армии в Самаре не могут получить обещанного возмещения от ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ). В суды от граждан поступают десятки заявлений по поводу их прав на компенсацию.

Фото: https://vk.com/minstroy63

Напомним, "Новую Зарю" в 2000-х начинала строить СК "Металлоптторг". Компания обанкротилась, и в 2013 г. недострой через конкурс минстроя перешел к ООО "Прогресс-Н". Новый застройщик должен был удовлетворить права 251 обманутого дольщика.

В конце 2021 г. в "Прогресс-Н" отчитались, что первый этап строительства ввели в 2017 г., а готовность второго этапа составляла 65%. Завершить объект планировалось за счет освоения компенсационного участка на ул. Часовой, но его пришлось вернуть из-за недовольства местных жителей. Вместе с тем в ЖК "Новая Заря" начали появляться неучтенные ранее дольщики. В 2021 г. их насчитывалось более 20. Позже появилась информация о 158 обманутых гражданах. Это те люди, которые заключали договоры с СК "Металлоптторг".

С мая 2022 г. "Прогресс-Н" находится в процедуре банкротства. В рамках дела о несостоятельности застройщика на ППК "Фонд развития территорий" возложили обязательства по удовлетворению прав всех дольщиков, включенных в реестр требований участников долевого строительства. Подчеркивалось, что решение касается и тех, кто ранее заключал договоры с ООО СК "Металлопторг". Таким образом, права всех включенных в реестр требований участников строительства должны быть удовлетворены фондом.

На деле дольщики "Металлопторга" продолжают обивать пороги судов, чтобы получить долгожданные компенсации, так как квартиры, по словам обманутых граждан, были проданы дважды или даже трижды. Кроме того, они массово обращаются в "Фонд развития территорий" за добровольным исполнением решения суда о выплате возмещения за потерянные квадратные метры. 19 мая 2024 г. в ФРТ было отправлено коллективное письмо дольщиков, на которое пока не получено ответа. 

При этом в ответе фонда одной из дольщиц говорится: "решение о финансировании мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Советской Армии/ул. Антонова-Овсеенко (далее - Объект), наблюдательным советом Фонда не принималось [...] Вместе с тем в настоящее время Фондом совместно с субъектом Российской Федерации прорабатывается вопрос о реализации мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства Объекта", - пояснил в ответе дольщице ФРТ.

Обманутые граждане, помимо прочего, подают иски в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа на решение относительно удовлетворения их прав "Фондом развития территорий". ФРТ в свою очередь направляет свои возражения на требования граждан. Одной из дольщиц в фонде заявили, что сведения о ее правах отсутствуют. При этом женщина официально числится в реестре требований участников строительства.

В ФРТ на вопросы Волга Ньюс на момент выхода публикации не ответили. Конкурсный управляющий ООО "Прогресс-Н" не смог пояснить с чем связаны сложности с получением выплат.

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