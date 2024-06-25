В региональном центре "Мой бизнес" обсудили финансовую поддержку производственных предприятий

В региональном центре "Мой бизнес" прошла встреча для руководителей, финансистов и главных бухгалтеров производственных компаний Самарской области. Участники встречи и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства детально обсудили программы регионального и федерального Фондов промышленности.

Представители регионального ФРП рассказали бизнесу про условия программ, направления использования заемных средств, отдельно рассмотрели основные ошибки при подготовке документов.

"В рамках действующих программ производственным компаниям доступны льготные займы от 5 млн до 5 млрд рублей, — рассказала генеральный директор АО МКК "Гарантийный фонд Самарской области" Юлия Красина. — Мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь выбрать программу и рассказать, с чего начать".

Генеральный директор ООО "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ" Лариса Шляхова поделилась опытом сотрудничества и отметила, что встреча помогла узнать о новых инструментах, которые актуальны для предприятия сегодня. "Имея опыт сотрудничества с ГФРП, Корпорацией МСП, другими госструктурами по получению займа под 2%, промышленного лизинга под 6%, субсидий в пандемийный период и компенсации кредитных расходов, не перестаю мониторить возможности господдержки для нашей производственной компании, — поделилась Лариса Шляхова. — Узнала подробнее о программах льготных микрозаймов дополнительных субсидий, грантов, займов для промышленных компаний, будем изучать. Если появляется новая возможность, которую ты не использовал, нужно пробовать ее реализовать".

Для подробной консультации предприниматели могут обратиться в региональный центр "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская 211, офис 210), можно позвонить по тел. 8 927 895 79 50 или написать на электронную почту gfrp@gfso.ru.

Подробнее о финансовых инструментах поддержки можно узнать и на сайте mybiz63.ru.

Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.