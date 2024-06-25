В региональном центре "Мой бизнес" обсудили финансовую поддержку производственных предприятий

В региональном центре "Мой бизнес" прошла встреча для руководителей, финансистов и главных бухгалтеров производственных компаний Самарской области. Участники встречи и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства детально обсудили программы регионального и федерального Фондов промышленности.
Представители регионального ФРП рассказали бизнесу про условия программ, направления использования заемных средств, отдельно рассмотрели основные ошибки при подготовке документов.
"В рамках действующих программ производственным компаниям доступны льготные займы от 5 млн до 5 млрд рублей, — рассказала генеральный директор АО МКК "Гарантийный фонд Самарской области" Юлия Красина. — Мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь выбрать программу и рассказать, с чего начать".
Генеральный директор ООО "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ" Лариса Шляхова поделилась опытом сотрудничества и отметила, что встреча помогла узнать о новых инструментах, которые актуальны для предприятия сегодня. "Имея опыт сотрудничества с ГФРП, Корпорацией МСП, другими госструктурами по получению займа под 2%, промышленного лизинга под 6%, субсидий в пандемийный период и компенсации кредитных расходов, не перестаю мониторить возможности господдержки для нашей производственной компании, — поделилась Лариса Шляхова. — Узнала подробнее о программах льготных микрозаймов дополнительных субсидий, грантов, займов для промышленных компаний, будем изучать. Если появляется новая возможность, которую ты не использовал, нужно пробовать ее реализовать".
Для подробной консультации предприниматели могут обратиться в региональный центр "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская 211, офис 210), можно позвонить по тел. 8 927 895 79 50 или написать на электронную почту gfrp@gfso.ru.
Подробнее о финансовых инструментах поддержки можно узнать и на сайте mybiz63.ru.
Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,