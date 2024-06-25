В Самаре открыли новый сквер имени академика Александра Краснова с аудиогидом от МТС

В день юбилея советского и российского травматолога-ортопеда, почетного ректора Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, академика РАМН и РАН, лауреата Государственной премии РФ и премии Правительства РФ Александра Краснова в Самаре торжественно открыли сквер его имени. Участок для отдыха горожан расположен по улице Челюскинцев от Ново-Садовой до проспекта Ленина. В рамках развития проекта "Виртуальная прогулка по Самаре" в сквере появилась и памятная табличка с аудиогидом от МТС. При выборе места для размещения сквера и аудиогида организаторы учли, что рядом находится медицинское учреждение, а значит место обладает высокой проходимостью. Благодаря этому ежедневно пюпитр от МТС будет видеть много людей, которые получат возможность узнать о нем подробнее, воспользовавшись аудиогидом.

Александр Краснов известен за пределами СамГМУ и Самары как основатель самарской научно-педагогической школы травматологов-ортопедов. Многие из подготовленных им учеников заведуют кафедрами, травматологическими отделениями крупных лечебных учреждений. Он автор более 400 научных публикаций, учебников, справочников и учебных пособий по медицине. С 1967 по 1998 год Александр Федорович занимал должность ректора Куйбышевского государственного медицинского института, переименованного в дальнейшем в Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ). Основное направление научных исследований Александра Краснова — сухожильно-мышечная пластика в травматологии и ортопедии. Он заложил основы экспериментальной и клинической теномиологии, обосновал и осуществил пересадку слабых мышц, находящихся в состоянии глубокого пареза. Одновременно развил теорию о воспитании и управлении пересаженными мышцами, отработке правильной осанки и нового акта ходьбы с учетом вновь появившихся возможностей. Разработал и внедрил в практику более 30 новых операций по статической и импульсной гимнастике, спаечному процессу и другим направлениям. Академик Краснов впервые обосновал и внедрил в травматологию и ортопедию гипербарическую оксигенацию. Разработал совместно с инженерами многоместную барокамеру "Волга-МТ". Совместно с учеными-химиками разработал новое соединение, названное авторами "искусственная кость". Официально этот материал зарегистрирован под названием "ЛитАР" и широко применяется в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, стоматологии и гнойной хирургии.

"Мы открываем сквер имени академика Краснова, регалифи и реальные дела которого можно перечислять очень долго. 31 год он возглавлял СамГМУ (тогда еще институт). Если взять эту цифру в масштабе 105-летия вуза, то это почти треть! При нем много было сделано: появились новые факультеты, корпуса, общежития. Он довел такой многопрофильный институт до статуса университета — это огромная заслуга, — сказал на открытии сквера ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Александр Федорович был мощнейшим ученым, создал научно-педагогическую школу, был лидером, наставником. О нем вспоминают все те, кто у него учился. Я вспоминаю. При нем защищал свою кандидатскую диссертацию. Думаю, у каждого, кто с ним соприкасался, с одной стороны, осталось чувство некоторой недосягаемости, ведь он всегда был таким строгим и серьезным, но, с другой стороны, когда доводилось с ним общаться ближе, Александр Фёдорович был понятен и близок, раскрывался как душевный человек. Поэтому я очень рад, что теперь сквер будет носить его имя. Такие люди — это лучшие "визитные карточки" города, региона".

"Виртуальная прогулка по Самаре" — это аудиогид по самым значимым местам города, который является на данный момент одним из самых полных виртуальных путеводителей в регионе. Проект реализуется в Самаре с 2017 года при поддержке компании МТС. Все аудиоистории написаны и озвучены краеведом Михаилом Перепелкиным.