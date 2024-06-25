16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе Самарцы проголосовали за смену зоны под парком им. 60-летия Советской власти Проекты Общества "Знание" стали частью летней оздоровительной кампании Андрей Омельчук: "В кампусах должны появиться новые образовательные программы и научно-технологические продукты" Более 2,5 тысячи выпускников школ Самарской области претендуют на медали "За особые успехи в учении"

Общество

В Самаре открыли новый сквер имени академика Александра Краснова с аудиогидом от МТС

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В день юбилея советского и российского травматолога-ортопеда, почетного ректора Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, академика РАМН и РАН, лауреата Государственной премии РФ и премии Правительства РФ Александра Краснова в Самаре торжественно открыли сквер его имени. Участок для отдыха горожан расположен по улице Челюскинцев от Ново-Садовой до проспекта Ленина. В рамках развития проекта "Виртуальная прогулка по Самаре" в сквере появилась и памятная табличка с аудиогидом от МТС. При выборе места для размещения сквера и аудиогида организаторы учли, что рядом находится медицинское учреждение, а значит место обладает высокой проходимостью. Благодаря этому ежедневно пюпитр от МТС будет видеть много людей, которые получат возможность узнать о нем подробнее, воспользовавшись аудиогидом.

Фото: предоставлено МТС

Александр Краснов известен за пределами СамГМУ и Самары как основатель самарской научно-педагогической школы травматологов-ортопедов. Многие из подготовленных им учеников заведуют кафедрами, травматологическими отделениями крупных лечебных учреждений. Он автор более 400 научных публикаций, учебников, справочников и учебных пособий по медицине. С 1967 по 1998 год Александр Федорович занимал должность ректора Куйбышевского государственного медицинского института, переименованного в дальнейшем в Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ). Основное направление научных исследований Александра Краснова — сухожильно-мышечная пластика в травматологии и ортопедии. Он заложил основы экспериментальной и клинической теномиологии, обосновал и осуществил пересадку слабых мышц, находящихся в состоянии глубокого пареза. Одновременно развил теорию о воспитании и управлении пересаженными мышцами, отработке правильной осанки и нового акта ходьбы с учетом вновь появившихся возможностей. Разработал и внедрил в практику более 30 новых операций по статической и импульсной гимнастике, спаечному процессу и другим направлениям. Академик Краснов впервые обосновал и внедрил в травматологию и ортопедию гипербарическую оксигенацию. Разработал совместно с инженерами многоместную барокамеру "Волга-МТ". Совместно с учеными-химиками разработал новое соединение, названное авторами "искусственная кость". Официально этот материал зарегистрирован под названием "ЛитАР" и широко применяется в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, стоматологии и гнойной хирургии.

"Мы открываем сквер имени академика Краснова, регалифи и реальные дела которого можно перечислять очень долго. 31 год он возглавлял СамГМУ (тогда еще институт). Если взять эту цифру в масштабе 105-летия вуза, то это почти треть! При нем много было сделано: появились новые факультеты, корпуса, общежития. Он довел такой многопрофильный институт до статуса университета — это огромная заслуга, — сказал на открытии сквера ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Александр Федорович был мощнейшим ученым, создал научно-педагогическую школу, был лидером, наставником. О нем вспоминают все те, кто у него учился. Я вспоминаю. При нем защищал свою кандидатскую диссертацию. Думаю, у каждого, кто с ним соприкасался, с одной стороны, осталось чувство некоторой недосягаемости, ведь он всегда был таким строгим и серьезным, но, с другой стороны, когда доводилось с ним общаться ближе, Александр Фёдорович был понятен и близок, раскрывался как душевный человек. Поэтому я очень рад, что теперь сквер будет носить его имя. Такие люди — это лучшие "визитные карточки" города, региона".

"Виртуальная прогулка по Самаре" — это аудиогид по самым значимым местам города, который является на данный момент одним из самых полных виртуальных путеводителей в регионе. Проект реализуется в Самаре с 2017 года при поддержке компании МТС. Все аудиоистории написаны и озвучены краеведом Михаилом Перепелкиным.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30