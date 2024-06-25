В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

За первый квартал текущего года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 90,5 млрд рублей, что на 17,9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Работе с бизнесом и формированию комфортного делового климата в Самарской области уделяется пристальное внимание. По итогам 2023 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 516,6 млрд рублей, что на 4,9% в сопоставимых ценах выше, чем годом ранее. При этом по сравнению с 2018 годом, когда объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, инвестиции практически удвоились.
Сегодня Самарская область занимает 12-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, входит в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций. Технопарк "Жигулевская долина" по итогам 2023 года признан лучшим среди российских технопарков. ОЭЗ "Тольятти" уже традиционно является одной из эффективных и наиболее привлекательных инвестплощадок страны.
"Правительство региона крайне заинтересовано в новых инвестиционных проектах и делает все возможное, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь. Регион уже завоевал высокое доверие инвесторов, и мы продолжим системную работу по созданию лучших условий для работы бизнеса, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Инвестиции — это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство новых социальных объектов, общественных пространств, а также на образование, науку и другие сферы", — добавил Дмитрий Богданов.
Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
Самарская область уверенно работает над крупными инфраструктурными проектами. Завершается строительство Волжского моста, реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса, идет активная подготовка к созданию федерального портово-логистического хаба.
Один из примеров успешного взаимодействия власти и бизнеса — запуск распределительного центра компании Х5 Group в логистическом парке "Преображенка-2", который состоялся этой весной. Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона.
"Таких объектов, как этот распределительный центр, по стране — единицы. Хочу поблагодарить министерство экономического развития — нам была оказана огромная поддержка, быстро оформили все необходимые документы для старта строительства", — отметил в ходе церемонии открытия Игорь Перлин, учредитель ООО "СамараТрансАвто 2000", одного из инвесторов и участников строительства объекта.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей