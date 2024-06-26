В Самаре на ул. Мичурина прорвало водопровод

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В среду, 26 июня, ранним утром жители Самары стали очевидцами коммунальной аварии - на пересечении улиц Мичурина и Чкалова образовалась река. Вода из-под земли вытекала на проезжую часть.

Фото: скриншот с видео t.me/samaradtp