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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на ул. Мичурина прорвало водопровод

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 26 июня, ранним утром жители Самары стали очевидцами коммунальной аварии - на пересечении улиц Мичурина и Чкалова образовалась река. Вода из-под земли вытекала на проезжую часть.

Фото: скриншот с видео t.me/samaradtp

По информации ООО "СКС" на участке уже работает бригада. Производится пробное отключение линий ХВС для определения повреждения.

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