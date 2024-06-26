Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности тепла для юных самарцев

Представители Самарского филиала ПАО "Т Плюс" провели урок тепла и экологии в детском лагере "Арго". Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны. Вместе со сказочным героем Теплославом дети закрепили полезные сведения в игровой форме — разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете, избегая наступать на "крышки люков" тепловых сетей.
По завершении необычного и важного урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков — стильные браслеты, красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению и магнитные закладки для книг.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.