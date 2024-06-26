Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности тепла для юных самарцев

Представители Самарского филиала ПАО "Т Плюс" провели урок тепла и экологии в детском лагере "Арго". Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны. Вместе со сказочным героем Теплославом дети закрепили полезные сведения в игровой форме — разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете, избегая наступать на "крышки люков" тепловых сетей.

По завершении необычного и важного урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков — стильные браслеты, красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению и магнитные закладки для книг.