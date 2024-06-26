Застройщик "Амграда" передал мэрии участок под детсад

Специализированный застройщик "Глобал Вижн Девелопмент" безвозмездно передал администрации Самары земельный участок под строительство детского сада на 330 мест макрорайоне "Амград". Об этом сообщили в холдинге Global Vision.
Помимо земельного участка площадью 13 тыс. кв. м, застройщик предоставил мэрии полный пакет проектной документации, включая положительное заключение экспертизы и отчеты о технических изысканиях для строительства детского сада.
В апреле 2024 г. было подписано соглашение о софинансировании расходов на строительство объекта между застройщиком и правительством Самарской области. Застройщик выделит на эти цели 170 млн рублей. В холдинге отмечают, что это первый случай подобного сотрудничества среди девелоперов региона.
Детский сад в макрорайоне "Амград" планируется построить к концу 2025 года. Он будет трехэтажным. Проект предусматривает ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Также будет сформирована комбинированная группа для детей с инвалидностью по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с особенностями развития.
Макрорайон "Амград" рассчитан на 36 тыс. жителей. Он будет состоять из шести микрорайонов, разделенных на 19 кварталов общей площадью 147 га. Проект планируется полностью реализовать до 2037 года. Сейчас в "Амграде" ведется строительство четвертого и пятого домов переменной этажности.