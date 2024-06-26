Застройщик "Амграда" передал мэрии участок под детсад

Специализированный застройщик "Глобал Вижн Девелопмент" безвозмездно передал администрации Самары земельный участок под строительство детского сада на 330 мест макрорайоне "Амград". Об этом сообщили в холдинге Global Vision.

Помимо земельного участка площадью 13 тыс. кв. м, застройщик предоставил мэрии полный пакет проектной документации, включая положительное заключение экспертизы и отчеты о технических изысканиях для строительства детского сада.

В апреле 2024 г. было подписано соглашение о софинансировании расходов на строительство объекта между застройщиком и правительством Самарской области. Застройщик выделит на эти цели 170 млн рублей. В холдинге отмечают, что это первый случай подобного сотрудничества среди девелоперов региона.

Детский сад в макрорайоне "Амград" планируется построить к концу 2025 года. Он будет трехэтажным. Проект предусматривает ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Также будет сформирована комбинированная группа для детей с инвалидностью по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с особенностями развития.