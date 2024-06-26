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Футбол Спорт

"Акрон" пополнил состав защитником "Енисея" Вячеславом Бардыбахиным

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Акрон" подписал контракт с 22-летним фулбэком Вячеславом Бардыбахиным. Он присоединился к клубу на сборе в Бурдуре.

Вячеслав Бардыбахин является воспитанником тюменского футбола. До лета 2022 г. он прошел все ступени юношеского, молодежного и профессионального футбола "Тюмени", сыграв за родной клуб 50 матчей во Второй лиге и три кубковых встречи (1+4).

Затем Вячеслав отправился на Восток — в годичную аренду в красноярский "Енисей". Перед стартом сезона 2023/24 состоялся уже полноценный переход крайнего защитника в стан сибирских "львов".

В Лучшей Лиге Мира на счету Бардыбахина — 60 матчей (1+1). Также молодой игрок принял участие в одном кубковом матче и в ответной переходной игре против воронежского "Факела" за право сыграть в Мир РПЛ в сезоне 2023/24.

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