Кассационный суд отказался менять приговор бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину

Во вторник, 25 июня, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы двух адвокатов на приговор Центрального районного суда Тольятти от 2 октября 2023 г., вынесенный бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, Ерина обвиняли в том, что, будучи муниципальным служащим, он превысил полномочия, организовав отзыв исполнительного листа о сносе автостоянки в Комсомольском районе напротив дома по ул. Есенина, 6.

Центральный районный суд Тольятти 2 октября 2023 г. вынес Ерину обвинительный приговор и назначил штраф 50 тыс. рублей.

11 декабря 2023 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда приговор изменила, штраф уменьшили до 48 тыс. рублей.

Кассационную жалобу на приговор и апелляционное постановление подали адвокаты в интересах Ерина. Шестой кассационный суд оставил вынесенные судебные акты без изменений.

Вадим Ерин работал в администрации Тольятти с 2008 года. В 2008-2010 гг. он был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, с 2010 по 2021 г. - руководителем департамента городского хозяйства. В апреле 2021 г. получил пост первого заместителя главы города. В октябре 2022 г. уволился по собственному желанию.