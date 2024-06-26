Кассационный суд отказался менять приговор бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину

Во вторник, 25 июня, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы двух адвокатов на приговор Центрального районного суда Тольятти от 2 октября 2023 г., вынесенный бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.
Напомним, Ерина обвиняли в том, что, будучи муниципальным служащим, он превысил полномочия, организовав отзыв исполнительного листа о сносе автостоянки в Комсомольском районе напротив дома по ул. Есенина, 6.
Центральный районный суд Тольятти 2 октября 2023 г. вынес Ерину обвинительный приговор и назначил штраф 50 тыс. рублей.
11 декабря 2023 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда приговор изменила, штраф уменьшили до 48 тыс. рублей.
Кассационную жалобу на приговор и апелляционное постановление подали адвокаты в интересах Ерина. Шестой кассационный суд оставил вынесенные судебные акты без изменений.
Вадим Ерин работал в администрации Тольятти с 2008 года. В 2008-2010 гг. он был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, с 2010 по 2021 г. - руководителем департамента городского хозяйства. В апреле 2021 г. получил пост первого заместителя главы города. В октябре 2022 г. уволился по собственному желанию.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!