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Суды Происшествия

Штраф в 50 тыс. рублей: бывшего первого замглавы Тольятти осудили за превышение полномочий

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего первого заместителя главы Тольятти Вадима Ерина в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий".

Напомним, Ерина обвиняют в том, что, будучи муниципальным служащим, он превысил свои полномочия, организовав отзыв исполнительного листа о сносе автостоянки в Комсомольском районе, напротив дома по ул. Есенина, 6. 

В состоявшихся судебных прениях гособвинитель настаивала на том, что вредные последствия деяний Ерина — нарушение прав граждан и государства по причине неисполнения решения суда о ликвидации стоянки. Защита обвиняемого настаивала, что Ерин никаких указаний по поводу автостоянки не давал, никаких вредных последствий в результате ее функционирования не наступило.

Ранее гособвинение запросило для него наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении.

 

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 

 

Вадим Ерин работал в городской администрации Тольятти с 2008 года. В 2008-10 годах был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, с 2010 по 2021 гг. - руководителем департамента городского хозяйства. В апреле 2021 г. получил пост первого заместителя главы города. В октябре 2022 г. уволился по собственному желанию.

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