Штраф в 50 тыс. рублей: бывшего первого замглавы Тольятти осудили за превышение полномочий

Центральный районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего первого заместителя главы Тольятти Вадима Ерина в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий".

Напомним, Ерина обвиняют в том, что, будучи муниципальным служащим, он превысил свои полномочия, организовав отзыв исполнительного листа о сносе автостоянки в Комсомольском районе, напротив дома по ул. Есенина, 6.

В состоявшихся судебных прениях гособвинитель настаивала на том, что вредные последствия деяний Ерина — нарушение прав граждан и государства по причине неисполнения решения суда о ликвидации стоянки. Защита обвиняемого настаивала, что Ерин никаких указаний по поводу автостоянки не давал, никаких вредных последствий в результате ее функционирования не наступило.

Ранее гособвинение запросило для него наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.