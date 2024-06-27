В Самаре в результате информационно-пропагандистских акций возрос спрос на военную службу по контракту

В Самаре в результате информационно-пропагандистской акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!" увеличился спрос на военную службу по контракту.

"Возросший спрос на контрактную службу связан с обострением международной обстановки и недавними терактами в Дагестане и Крыму. Граждане понимают, что в условиях возросшей террористической угрозы необходимо защищать свою страну и своих близких" — рассказал начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Самарской области подполковник Алексей Савченко.

В рамках информационно-пропагандистских акций, на всех общественно-значимых областных и городских мероприятиях работают мобильные пункты приема граждан на военную службу по контракту, куда прибывают желающие подписать контракт с Минобороны России. В них специалисты пункта отбора предоставляют открытую информацию о родах и видах Вооруженных сил России, местах дислокации соединений и воинских частей, условиях прохождения военной службы, включая денежное довольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации.