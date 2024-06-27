В Самаре в результате информационно-пропагандистских акций возрос спрос на военную службу по контракту

В Самаре в результате информационно-пропагандистской акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!" увеличился спрос на военную службу по контракту.
"Возросший спрос на контрактную службу связан с обострением международной обстановки и недавними терактами в Дагестане и Крыму. Граждане понимают, что в условиях возросшей террористической угрозы необходимо защищать свою страну и своих близких" — рассказал начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Самарской области подполковник Алексей Савченко.
В рамках информационно-пропагандистских акций, на всех общественно-значимых областных и городских мероприятиях работают мобильные пункты приема граждан на военную службу по контракту, куда прибывают желающие подписать контракт с Минобороны России. В них специалисты пункта отбора предоставляют открытую информацию о родах и видах Вооруженных сил России, местах дислокации соединений и воинских частей, условиях прохождения военной службы, включая денежное довольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту