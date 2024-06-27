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Экология Общество

Жители Сухой Самарки встали на защиту леса от застройки

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители поселка Сухая Самарка создали петицию в защиту леса в районе ул. Белорусской от планируемой застройки.

Фото: предоставлено жителями поселка

"С недавних пор жители нашего района узнали что часть лесопарковой зоны, что находится за домом № 135 по ул. Белорусской, получил ООО "СЗ Фарн-Строй" по конкурсному приобретению для застройки и собирается вырубить участок леса", - говорится в петиции. 

В начале года администрация Самары отчиталась, что с ООО "СЗ Фарн-Строй" заключен договор о комплексном развитии территории. Компании отводится площадь в границах улиц Белорусской, Флотcкой, вдоль границ земельных участков 63:01:0411009:521, 63:01:0411009:519, 63:01:0411009:518, 63:01:0411009:520. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ Фарн-Строй" зарегистрировано в Самаре в сентябре 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Организация осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Собственниками компании выступают Ростик Хугаев и Инга Хугаева, аффилированные ГК "Амонд". Группа известна такими проектами, как ЖК "Волгарь" и ЖК "Артхолл". Отметим, что жители "Волгаря" жалуются на качество воздуха и состояние водоемов.

Жители Сухой Самарки выражают опасения за сохранность лесной и прибрежной зоны (в непосредственной близости протекает река Татьянка). Кроме того, они просят отменить решение о предоставлении территории под застройку. Согласно карте Правового зонирования, предполагаемое место строительства находится в зоне ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности). Участок граничит с территорией зоны Р-3 (зона природных ландшафтов).

Мост через Татьянку

Самарцы указывают на острую необходимость зеленых зон в районе, где работают Куйбышевский НПЗ, завод "Нефтемаш", очистные сооружения. Отдельно отмечают загруженность существующих дорог и состояние моста через реку Татьянку, соединяющего район Сухой Самарки с городом.

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