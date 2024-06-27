В Самаре пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов МСП

3 июля в региональном центре "Мой бизнес" пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Необходимость организовать подобную площадку озвучил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с деловым сообществом, которая состоялась 19 июня.

О потребностях в услугах, поставках и производимой продукции на первой ярмарке кооперации расскажут представители АО "Транснефть-Приволга", ООО "Кроне-Автоматика", ООО "Метрология и Автоматизация", ООО "Самараволгомаш", АО "Самарский резервуарный завод", ООО НТФ "БАКС", ЗАО "Самарский завод КВОИТ".

В свою очередь крупный бизнес узнает о продукции, которую производят предприятия МСП Самарской области.

"Для представителей малого бизнеса это станет отличной площадкой для расширения каналов сбыта, презентации своей продукции крупным компаниям, которые заинтересованы в бесперебойных поставках качественных комплектующих", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В событии примут участие представители Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они расскажут о возможностях реализации инвестиционных проектов на территории региона, об инвестиционных площадках и сопровождении проектов на всех стадиях их реализации.

Советник Дирекции международной деятельности АО "Корпорация МСП" Анастасия Лим расскажет участникам ярмарки о возможностях цифрового сервиса "Производственная кооперация и сбыт".

Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".