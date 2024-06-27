В Самаре пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов МСП

3 июля в региональном центре "Мой бизнес" пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Необходимость организовать подобную площадку озвучил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с деловым сообществом, которая состоялась 19 июня.
О потребностях в услугах, поставках и производимой продукции на первой ярмарке кооперации расскажут представители АО "Транснефть-Приволга", ООО "Кроне-Автоматика", ООО "Метрология и Автоматизация", ООО "Самараволгомаш", АО "Самарский резервуарный завод", ООО НТФ "БАКС", ЗАО "Самарский завод КВОИТ".
В свою очередь крупный бизнес узнает о продукции, которую производят предприятия МСП Самарской области.
"Для представителей малого бизнеса это станет отличной площадкой для расширения каналов сбыта, презентации своей продукции крупным компаниям, которые заинтересованы в бесперебойных поставках качественных комплектующих", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В событии примут участие представители Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они расскажут о возможностях реализации инвестиционных проектов на территории региона, об инвестиционных площадках и сопровождении проектов на всех стадиях их реализации.
Советник Дирекции международной деятельности АО "Корпорация МСП" Анастасия Лим расскажет участникам ярмарки о возможностях цифрового сервиса "Производственная кооперация и сбыт".
Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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