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Футбол Спорт

"Спартаку" предложили приобрести голкипера "Крыльев" Ивана Ломаева

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Московскому "Спартаку" предложили приобрести 25-летнего вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, московский клуб в данный момент рассматривает более опытных российских вратарей. При этом "Спартак" пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была "Балтика", и 37-летнего голкипера Антона Шунина.

Ломаев является воспитанником академии "Чертаново" и выступает за "Крылья Советов" с лета 2020 года. На счету голкипера 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей "на ноль".

Соглашение футболиста с "Крыльями" действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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