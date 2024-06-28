"Спартаку" предложили приобрести голкипера "Крыльев" Ивана Ломаева

Московскому "Спартаку" предложили приобрести 25-летнего вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, московский клуб в данный момент рассматривает более опытных российских вратарей. При этом "Спартак" пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была "Балтика", и 37-летнего голкипера Антона Шунина.

Ломаев является воспитанником академии "Чертаново" и выступает за "Крылья Советов" с лета 2020 года. На счету голкипера 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей "на ноль".

Соглашение футболиста с "Крыльями" действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.