В первом товарищеском матче "Акрон" обыграл турецкий клуб - 10:0

В четверг, 27 июня, в первом товарщеском матче ФК "Акрон" разгромил клуб третьего турецкого дивизиона "Испарта 32" со счетом 10:0, сообщает пресс-служба тольяттинцев.
Максим Палиенко, Никита Глушков и Сергей Грибов оформили по дублю. По одному мячу забили Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Арсений Дмитриев и Максим Холод.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!