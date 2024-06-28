Нападающий Руслан Барт покидает "Акрон". Игрок продолжит карьеру в клубе Первой лиги, сообщает пресс-служба клуба.
Воспитанник "Акрон-Академии Коноплева" принял участие в 10 матчах за главную команду (1+1), проведя на поле в общей сложности 260 минут.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!