Статус социального предприятия получили 242 субъекта МСП Самарской области

Социальное предпринимательство направлено на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем. Эта категория предприятий решает важные социальные задачи, связанные с трудоустройством граждан из социально уязвимых категорий, реализацией произведенной ими продукции. Кроме того, социальным предприятие считается, если производит товары и услуги для граждан, нуждающихся в поддержке.
28 июня во всем мире отмечается День социального бизнеса. Сегодня в Самарской области работает 242 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре, который ежегодно обновляется.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в регионе реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса. Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах "Мой бизнес" или на едином портале mybiz63.ru.
"Социальные предприятия, реализуя свои благородные предпринимательские проекты, помогают тем, кто в этом нуждается. Мы, в свою очередь, помогаем самим предприятиям развиваться, создавать рабочие места и воплощать в жизнь еще больше добрых идей, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Приглашаем представителей социального бизнеса подавать заявки на участие в специальной образовательной программе, которая поможет нарастить предпринимательские компетенции и претендовать на грантовую поддержку".
Подать заявку на участие в Акселераторе социальных проектов можно по ссылке.
Социальные предприниматели также могут рассчитывать на финансовые программы Гарантийного фонда — им доступен микрозаем до 5 млн рублей по минимальной ставке 1% годовых.
Представителям этой категории бизнеса также доступны налоговые льготы. К примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС.
Кроме того, доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы с платформой hh.ru. В перечне инструментов есть и имущественная поддержка — бесплатное предоставление помещений для проведения переговоров, встреч и мероприятий.
Социальные предприниматели могут принять участие в конкурсе достижений — Минэкономразвития России ежегодно проводит Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов, направленный на выявление и демонстрацию лучших региональных практик социального предпринимательства.
"Социальный предприниматель — это человек, мотивация которого на 50% состоит из личных потребностей, а остальные 50% — это желание сделать мир лучше. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?", — отметил Евгений Миронов, основатель и директор ООО "Проектная школа — Самара".
"Социальным бизнесом нужно заниматься по большой любви, ведь ты берешь ответственность за изменения в обществе и в жизни других людей. Очень важно быть целеустремленным и иметь доброе сердце", — подчеркнула Екатерина Добрецова, руководитель центра "Лёвушка", адаптивный тренер для детей с ментальными нарушениями.
"Моя деятельность для меня — это, прежде всего, творчество, направленное на развитие детей. Она дает возможность познать красоту этого мира через движения и музыку, показать эту красоту воспитанникам", — сказала Яна Мажарцева, руководитель студии танцев и фитнеса.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей