Статус социального предприятия получили 242 субъекта МСП Самарской области

Социальное предпринимательство направлено на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем. Эта категория предприятий решает важные социальные задачи, связанные с трудоустройством граждан из социально уязвимых категорий, реализацией произведенной ими продукции. Кроме того, социальным предприятие считается, если производит товары и услуги для граждан, нуждающихся в поддержке.

28 июня во всем мире отмечается День социального бизнеса. Сегодня в Самарской области работает 242 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре, который ежегодно обновляется.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в регионе реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса. Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах "Мой бизнес" или на едином портале mybiz63.ru.

"Социальные предприятия, реализуя свои благородные предпринимательские проекты, помогают тем, кто в этом нуждается. Мы, в свою очередь, помогаем самим предприятиям развиваться, создавать рабочие места и воплощать в жизнь еще больше добрых идей, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Приглашаем представителей социального бизнеса подавать заявки на участие в специальной образовательной программе, которая поможет нарастить предпринимательские компетенции и претендовать на грантовую поддержку".

Подать заявку на участие в Акселераторе социальных проектов можно по ссылке.

Социальные предприниматели также могут рассчитывать на финансовые программы Гарантийного фонда — им доступен микрозаем до 5 млн рублей по минимальной ставке 1% годовых.

Представителям этой категории бизнеса также доступны налоговые льготы. К примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС.

Кроме того, доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы с платформой hh.ru. В перечне инструментов есть и имущественная поддержка — бесплатное предоставление помещений для проведения переговоров, встреч и мероприятий.

Социальные предприниматели могут принять участие в конкурсе достижений — Минэкономразвития России ежегодно проводит Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов, направленный на выявление и демонстрацию лучших региональных практик социального предпринимательства.

"Социальный предприниматель — это человек, мотивация которого на 50% состоит из личных потребностей, а остальные 50% — это желание сделать мир лучше. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?", — отметил Евгений Миронов, основатель и директор ООО "Проектная школа — Самара".

"Социальным бизнесом нужно заниматься по большой любви, ведь ты берешь ответственность за изменения в обществе и в жизни других людей. Очень важно быть целеустремленным и иметь доброе сердце", — подчеркнула Екатерина Добрецова, руководитель центра "Лёвушка", адаптивный тренер для детей с ментальными нарушениями.

"Моя деятельность для меня — это, прежде всего, творчество, направленное на развитие детей. Она дает возможность познать красоту этого мира через движения и музыку, показать эту красоту воспитанникам", — сказала Яна Мажарцева, руководитель студии танцев и фитнеса.