Средняя сумма кредита на строительство дома составляет 5,7 млн рублей

За последние годы темпы строительства индивидуальных жилых домов в России сильно выросли. Появляется необходимость в развитии новых механизмов покупки недвижимости. Все чаще россияне предпочитают использовать при строительстве дома механизм эскроу-счетов, который позволяет разместить денежные средства на счете безопасных расчетов, которые будут раскрыты только после сдачи объекта подрядчиком. Таким образом, пока деньги клиента находятся на эскроу-счетах, подрядчики строят дом, используя заемные средства банка в соответствии с этапностью возведения объекта.

По мнению экспертов, механизм эскроу позволяет девелоперам получить надежный источник финансирования стройки, а заказчику дома защитить свои средства в случае, если подрядчик окажется ненадежным. Прозрачность и надежность схемы использования эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов с привлечением подрядчика способны укрепить доверие граждан к строительному сектору и оживить спрос на индивидуальное жилищное строительство.

Инструмент эскроу-счета при строительстве индивидуальных домов работает также, как в случае с многоквартирными домами. Деньги покупателя дома являются его непосредственной страховкой, закон защищает его права и даже дает ему возможность вернуть средства. При этом важно отметить, что в современных реалиях не сдать объект практически невозможно, так как ненадежный подрядчик с нестабильным финансовым положением не сможет получить банковское финансирование.

"С начала года предприятия МСП получили лимиты на сумму более 3 млрд рублей, при средней сумме кредитования в 5,7 млн. Сейчас подрядные организации активно осваивают выделенное финансирование. Как правило, на первый этап строительства дома выделяется 30% от его стоимости. Наш банк, как и остальные, заинтересован в формировании благоприятного климата для кредитования и повышения интереса МСП к новым формам финансирования. Отлаженная практика использования эскроу-счетов вкупе с повышением лимитов кредитования, защищают дольщиков и банки, а также позволяют застройщикам успешно работать в рамках программ строительства", — поделилась мнением руководитель подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Активное подключение подрядчиков к инструменту финансирования демонстрируют такие города, как Тольятти, Самара, Новосибирск, Москва, Челябинск и Тюмень. Использование возможности финансирования открывает для подрядчиков возможность привлечения большего числа клиентов — физических лиц, стремящихся сделать свои расчеты максимально безопасными. Таким образом отлаженный механизм финансирования позволит добиться значительных успехов в сфере финансирования строительства и при этом удовлетворить интересы всех участвующих сторон.