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Происшествия

В Тольятти нетрезвый водитель пытался убежать от полицейских

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июня, в Тольятти сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля Kia Optima, пытавшийся убежать от правоохранителей во время проверки документов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инцидент произошел примерно в 05:00 в районе дома 65Б на ул. 40 лет Победы.

В отношении мужчины составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП в связи с отказом прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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