В Тольятти нетрезвый водитель пытался убежать от полицейских

В субботу, 29 июня, в Тольятти сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля Kia Optima, пытавшийся убежать от правоохранителей во время проверки документов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Инцидент произошел примерно в 05:00 в районе дома 65Б на ул. 40 лет Победы.
В отношении мужчины составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП в связи с отказом прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...