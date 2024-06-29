В Тольятти нетрезвый водитель пытался убежать от полицейских

В субботу, 29 июня, в Тольятти сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля Kia Optima, пытавшийся убежать от правоохранителей во время проверки документов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел примерно в 05:00 в районе дома 65Б на ул. 40 лет Победы.

В отношении мужчины составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП в связи с отказом прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.