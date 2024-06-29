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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "КамАЗу" в первом контрольном матче

КАЗАНЬ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июня, "Крылья Советов" проиграли "КамАЗу" (Набережные Челны) в первом контрольном матче со счетом 1:2, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Казани на стадионе "Центральный".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Единственный мяч у самарцев забил Франко Орозко.

Гленн Бейл, Денис Якуба и Владимир Хубулов пропустили матч по решению медицинского штаба. Егор Карпицкий находится в расположении саратовского "Сокола" на просмотре.

Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут 4 июля. Они сыграют с казанским "Рубином".

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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