"Крылья Советов" уступили "КамАЗу" в первом контрольном матче

В субботу, 29 июня, "Крылья Советов" проиграли "КамАЗу" (Набережные Челны) в первом контрольном матче со счетом 1:2, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Казани на стадионе "Центральный".
Единственный мяч у самарцев забил Франко Орозко.
Гленн Бейл, Денис Якуба и Владимир Хубулов пропустили матч по решению медицинского штаба. Егор Карпицкий находится в расположении саратовского "Сокола" на просмотре.
Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут 4 июля. Они сыграют с казанским "Рубином".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!