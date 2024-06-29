"Крылья Советов" уступили "КамАЗу" в первом контрольном матче

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В субботу, 29 июня, "Крылья Советов" проиграли "КамАЗу" (Набережные Челны) в первом контрольном матче со счетом 1:2, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Казани на стадионе "Центральный".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"