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Футбол Спорт

ФК "Акрон" заключил контракт с защитником Родриго Эсковалем

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Акрон" подписал контракт с 27-летним португальским центральным защитником Родриго Эсковалем. Он уже присоединился к клубу в Бурдуре.

Фото: ФК "Акрон"

Родриго Эсковаль начал свой футбольный путь в португальском "Сакавененсе", но по праву считается воспитанником "Бенфики", в системе которой провел больше десяти лет. В сезоне 2017/18 он отправился в высший дивизион Хорватии — в клуб "Истра 1961" (15 матчей и одна голевая передача).

Затем Родриго присоединился к другой хорватской команде — "Риеке". За них Эсковаль сыграл 106 матчей (2+2). С "Риекой" футболист поиграл в квалификации Лиги Конференций, а также на групповом этапе Лиги Европы.

После этого Родриго Эсковаль отметился играми в составе кипрского "Анортосиса", провел полноценный сезон в качестве игрока основного состава в греческом "Волосе". Последней карьерной точкой португальца до перехода в "Акрон" стала "Визела". За представителя элитной лиги Португалии Родриго сыграл 19 матчей (1 голевая передача), три матча в Кубке страны и одну игру в Кубке португальской лиги.

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