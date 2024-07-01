"Акрон" сыграет еще четыре контрольных матча в Турции

В среду, 3 июля, в 19:00 по самарскому времени в рамках FONBET Летние Сборы "Акрон" встретится с многократным чемпионом Турецкой Республики Северного Кипра — ФК "Йеничами Агделен".
8 июля в Бурдуре состоятся сразу два матча с измирским "Алтынорду", а завершится программа сбора матчем с представителем Суперлиги Турции.
Прямые трансляции ближайших трех матчей будут организованы при поддержке FONBET.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!