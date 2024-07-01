"Акрон" сыграет еще четыре контрольных матча в Турции

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В среду, 3 июля, в 19:00 по самарскому времени в рамках FONBET Летние Сборы "Акрон" встретится с многократным чемпионом Турецкой Республики Северного Кипра — ФК "Йеничами Агделен".

Фото: ФК "Акрон"