Театр оперы и балеты завершил 93-й театральный сезон

93-й театральный сезон Шостакович Опера Балет завершился генеральным прогоном оперы Ж.Оффенбаха "Сказки Гофмана" в постановке Ивана Складчикова, премьера которой состоится 5, 6 и 7 сентября.

"Закрыли этот насыщенный сезон генеральным прогоном оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана"! Поздравляю труппу театра с огромной работой в течение всего сезона с большим успехом на гастролях и на премьерах! Поздравляю постановщиков спектакля и приглашаю на премьеры 5, 6, 7 сентября! С августа начинаем наш новый творческий марафон. Будут гастроли, премьеры, фестивали, новые открытия и новые возможности для всех, кто любит наш театр так, как любим его мы! До встречи, дорогой зритель, и хорошего отдыха, дорогие артисты и все, кто трудится каждый день для того, чтобы наши спектакли были самыми яркими и красивыми!", — поделился эмоциями художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Уходящий сезон запомнился множеством знаковых для культуры региона и страны событиями.

Выпущено четыре громкие премьеры: балет на музыку Д. Шостаковича "Барышня и хулиган", первая полномасштабная постановка в России оперы С. Слонимского "Мастер и Маргарита", опера П.Чайковского "Евгений Онегин", Российская премьера "Вечер французского балета" — одноактные балеты Лео Делиба и Андре Мессаже.

Театр принял участие в Международном фестивале искусств "Шостакович. Над временем", провел Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом", гостями которого стали коллеги из Сербии, Беларуси, Луганска и т. д. Открывался фестиваль оперой Н.Римского-Корсакова "Царская невеста" под управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Симонова. Также театр принял на своей площадке Всероссийский фестиваль "Волжские театральные сезоны", Московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.

Состоялось шесть гастрольных поездок: Шостакович Опера Балет принял участие в фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку" на сцене музыкального театра имени Г.Сац (Москва). Показ оперы "Мастер и Маргарита" на сцене Мариинского театра стал одним из ключевых событий Санкт-Петербургского международного культурного форума. На международном фестивале искусств "Дягилев. Постскриптум" в Санкт-Петербурге была представлена хореографическая программа "Время Долгушина". В рамках Минского международного Рождественского оперного форума (Беларусь) состоялся показ оперы С. Прокофьева "Любовь к трём апельсинам". На Международном музыкальном фестивале "Мир, Эпоха, Имена…" в Ульяновске была исполнена опера А.Бородина "Князь Игорь". На Фестивале, посвященном 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина в Крыму (Симферополь и Севастополь) прошло два показа балета Б.Асафьева "Бахчисарайский фонтан".

Также сезон был наполнен новыми форматами и интересными проектами, среди которых презентация сезона на крыше "Станкозавода", участие во Всероссийской акции "Ночь музеев", в Международной Акции "Читаем детям о Великой Отечественной войне", в региональном проекте "Пушкинские дни". "Оркестр непокоренных" из Донецка исполнил на нашей сцене Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Шостаковича. Состоялся театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле". На Малой сцене были представлены уникальные концертные программы.

Ведущие солисты оперы и балета, а также наши постановки стали лауреатами в престижных профессиональных фестивалях и конкурсах.

В этом сезоне достигнуты договоренности, а также продолжаются переговоры о совместных проектах с коллегами из Беларуси, Сербии, Таиланда, Китая.



В новом сезоне мы готовимся предложить не менее грандиозные проекты. Зрителей ждут фестивали, не только ставшие традиционными, но и новые уникальные проекты.

В сентябре состоится премьера оперы Б.Бриттена "Сон в летнюю ночь", в декабре — премьера новой постановки балета П.Чайковского "Щелкунчик".