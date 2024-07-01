16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Театр оперы и балеты завершил 93-й театральный сезон Актриса СамАрта Вероника Львова признана лучшей актрисой на фестивале "Фабрика Станиславского" в Москве "Тольяттиазот" поддержал театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" В Струковском саду представят спектакль-перформанс "Доминанта" по мотивам трагедии Шекспира Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра

Театр Культура

Театр оперы и балеты завершил 93-й театральный сезон

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

93-й театральный сезон Шостакович Опера Балет завершился генеральным прогоном оперы Ж.Оффенбаха "Сказки Гофмана" в постановке Ивана Складчикова, премьера которой состоится 5, 6 и 7 сентября.

Фото: Александр Крылов

"Закрыли этот насыщенный сезон генеральным прогоном оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана"! Поздравляю труппу театра с огромной работой в течение всего сезона с большим успехом на гастролях и на премьерах! Поздравляю постановщиков спектакля и приглашаю на премьеры 5, 6, 7 сентября! С августа начинаем наш новый творческий марафон. Будут гастроли, премьеры, фестивали, новые открытия и новые возможности для всех, кто любит наш театр так, как любим его мы! До встречи, дорогой зритель, и хорошего отдыха, дорогие артисты и все, кто трудится каждый день для того, чтобы наши спектакли были самыми яркими и красивыми!", — поделился эмоциями художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Уходящий сезон запомнился множеством знаковых для культуры региона и страны событиями.
Выпущено четыре громкие премьеры: балет на музыку Д. Шостаковича "Барышня и хулиган", первая полномасштабная постановка в России оперы С. Слонимского "Мастер и Маргарита", опера П.Чайковского "Евгений Онегин", Российская премьера "Вечер французского балета" — одноактные балеты Лео Делиба и Андре Мессаже.

Театр принял участие в Международном фестивале искусств "Шостакович. Над временем", провел Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом", гостями которого стали коллеги из Сербии, Беларуси, Луганска и т. д. Открывался фестиваль оперой Н.Римского-Корсакова "Царская невеста" под управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Симонова. Также театр принял на своей площадке Всероссийский фестиваль "Волжские театральные сезоны", Московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.

Состоялось шесть гастрольных поездок: Шостакович Опера Балет принял участие в фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку" на сцене музыкального театра имени Г.Сац (Москва). Показ оперы "Мастер и Маргарита" на сцене Мариинского театра стал одним из ключевых событий Санкт-Петербургского международного культурного форума. На международном фестивале искусств "Дягилев. Постскриптум" в Санкт-Петербурге была представлена хореографическая программа "Время Долгушина". В рамках Минского международного Рождественского оперного форума (Беларусь) состоялся показ оперы С. Прокофьева "Любовь к трём апельсинам". На Международном музыкальном фестивале "Мир, Эпоха, Имена…" в Ульяновске была исполнена опера А.Бородина "Князь Игорь". На Фестивале, посвященном 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина в Крыму (Симферополь и Севастополь) прошло два показа балета Б.Асафьева "Бахчисарайский фонтан".

Также сезон был наполнен новыми форматами и интересными проектами, среди которых презентация сезона на крыше "Станкозавода", участие во Всероссийской акции "Ночь музеев", в Международной Акции "Читаем детям о Великой Отечественной войне", в региональном проекте "Пушкинские дни". "Оркестр непокоренных" из Донецка исполнил на нашей сцене Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Шостаковича. Состоялся театрализованный показ костюмов "Гофман-дефиле". На Малой сцене были представлены уникальные концертные программы.

Ведущие солисты оперы и балета, а также наши постановки стали лауреатами в престижных профессиональных фестивалях и конкурсах.

В этом сезоне достигнуты договоренности, а также продолжаются переговоры о совместных проектах с коллегами из Беларуси, Сербии, Таиланда, Китая.

В новом сезоне мы готовимся предложить не менее грандиозные проекты. Зрителей ждут фестивали, не только ставшие традиционными, но и новые уникальные проекты.

В сентябре состоится премьера оперы Б.Бриттена "Сон в летнюю ночь", в декабре — премьера новой постановки балета П.Чайковского "Щелкунчик".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4