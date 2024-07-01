21-летний сербский полузащитник Алекса Джурасович подписал контракт с ФК "Акрон".
Алекса Джурасович является воспитанником "Спартака" из его родного города Суботицы. С сезона 2019/20 он выступал за молодежный состав клуба элитного дивизиона Сербии, а в июне 2020 года дебютировал на профессиональном уровне за главную команду в Суперлиге. В 114 матчах за "основу" Алекса отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей: в минувшем сезоне опорник был незаменимым игроком "Спартака".
В активе Джурасовича значатся и пять матчей за молодежную сборную Сербии.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!