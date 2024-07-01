В Самарской области поменяют систему контроля за работой управляющих компаний

В понедельник, 1 июля, на оперативном совещании в Правительстве региона рассмотрели вопрос оценки эффективности работы управляющих компаний региона и формировании рейтинга.

В ходе совещания врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил крайне низкую информированность жителей региона о возможном прохождении анкетирования в сфере ЖКХ и, как следствие, участии в рейтинге. Большое количество обращений граждан, поступающих в адрес главы региона, касаются работы управляющих кампаний.

"Рейтинг — это не самоцель. Наша общая задача не чтобы у нас был рейтинг, а, чтобы управляющие компании работали так, как необходимо", — подчеркнул глава региона.

По словам руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области — главного государственного жилищного инспектора Самарской области Виктории Катковой, пройти анкетирование горожане могут на сайте Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ-Контроль". Также анкеты собираются через общественные палаты (советы) в муниципальных образованиях области.

Вячеслав Федорищев поставил задачу профильному ведомству обеспечить размещение на оборотной стороне квитанции QR-кода, ведущего на сайт с опросом о качестве услуг управляющей компании, а также информации об анкетировании. Это повысит информированность жителей, а результаты анкетирования позволят проводить объективную оценку деятельности управляющих компаний и формировать достоверный рейтинг.

Руководитель области поручил проанализировать положительный опыт других регионов и сформировать предложения по оптимизации всех процессов в данной сфере.

"Так много "распыленных" управляющих компаний с отсутствием компетенций и навыков работы быть не должно вообще", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также, по поручению глава региона, будет создана рабочая группа по контролю деятельности управляющих компаний, в состав которой войдут представители прокуратуры и Правительства Самарской области.