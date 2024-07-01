16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области поменяют систему контроля за работой управляющих компаний Сотрудники СВГК возмутились словами депутата Госдумы Владимира Кошелева Стало известно, где на неделе в Самаре отключат воду "Т Плюс" отремонтирует III-ю тепломагистраль Самарской ТЭЦ Тольятти без полигона: эффективность инвестпрограммы "ЭкоРесурсПоволжья" поставили под сомнение

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области поменяют систему контроля за работой управляющих компаний

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 1 июля, на оперативном совещании в Правительстве региона рассмотрели вопрос оценки эффективности работы управляющих компаний региона и формировании рейтинга.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе совещания врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил крайне низкую информированность жителей региона о возможном прохождении анкетирования в сфере ЖКХ и, как следствие, участии в рейтинге. Большое количество обращений граждан, поступающих в адрес главы региона, касаются работы управляющих кампаний.

"Рейтинг — это не самоцель. Наша общая задача не чтобы у нас был рейтинг, а, чтобы управляющие компании работали так, как необходимо", — подчеркнул глава региона.

По словам руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области — главного государственного жилищного инспектора Самарской области Виктории Катковой, пройти анкетирование горожане могут на сайте Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ-Контроль". Также анкеты собираются через общественные палаты (советы) в муниципальных образованиях области.
Вячеслав Федорищев поставил задачу профильному ведомству обеспечить размещение на оборотной стороне квитанции QR-кода, ведущего на сайт с опросом о качестве услуг управляющей компании, а также информации об анкетировании. Это повысит информированность жителей, а результаты анкетирования позволят проводить объективную оценку деятельности управляющих компаний и формировать достоверный рейтинг.

Руководитель области поручил проанализировать положительный опыт других регионов и сформировать предложения по оптимизации всех процессов в данной сфере.

"Так много "распыленных" управляющих компаний с отсутствием компетенций и навыков работы быть не должно вообще", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также, по поручению глава региона, будет создана рабочая группа по контролю деятельности управляющих компаний, в состав которой войдут представители прокуратуры и Правительства Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4