В Самарской области поменяют систему контроля за работой управляющих компаний

В понедельник, 1 июля, на оперативном совещании в Правительстве региона рассмотрели вопрос оценки эффективности работы управляющих компаний региона и формировании рейтинга.
В ходе совещания врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил крайне низкую информированность жителей региона о возможном прохождении анкетирования в сфере ЖКХ и, как следствие, участии в рейтинге. Большое количество обращений граждан, поступающих в адрес главы региона, касаются работы управляющих кампаний.
"Рейтинг — это не самоцель. Наша общая задача не чтобы у нас был рейтинг, а, чтобы управляющие компании работали так, как необходимо", — подчеркнул глава региона.
По словам руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области — главного государственного жилищного инспектора Самарской области Виктории Катковой, пройти анкетирование горожане могут на сайте Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ-Контроль". Также анкеты собираются через общественные палаты (советы) в муниципальных образованиях области.
Вячеслав Федорищев поставил задачу профильному ведомству обеспечить размещение на оборотной стороне квитанции QR-кода, ведущего на сайт с опросом о качестве услуг управляющей компании, а также информации об анкетировании. Это повысит информированность жителей, а результаты анкетирования позволят проводить объективную оценку деятельности управляющих компаний и формировать достоверный рейтинг.
Руководитель области поручил проанализировать положительный опыт других регионов и сформировать предложения по оптимизации всех процессов в данной сфере.
"Так много "распыленных" управляющих компаний с отсутствием компетенций и навыков работы быть не должно вообще", — отметил Вячеслав Федорищев.
Также, по поручению глава региона, будет создана рабочая группа по контролю деятельности управляющих компаний, в состав которой войдут представители прокуратуры и Правительства Самарской области.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.