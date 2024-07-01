В суд передано дело самарца, избившего паралимпийскую чемпионку

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, которого обвиняют в избиении паралимпийской чемпионки. В отношении него заведены дела по статьям 116, 167, 213, 119 УК РФ.
Напомним, в ночь с 27 на 28 октября 2023 г. у обвиняемого и женщины, которая осуществляла его перевозку в качестве водителя такси, произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник повредил ее автомобиль. Женщина попросила приехать свою знакомую для оказания помощи в прекращении противоправных действий мужчины. Однако мужчина не прекратил свои незаконные действия, более того, он причинил телесные повреждения, прибывшей на помощь женщине, высказывая ей при этом угрозы убийством.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки