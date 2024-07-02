Неманья Анджелкович покидает тольяттинский "Акрон"

Футбольный клуб и центральный защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба "Акрона".

Неманья Анджелкович присоединился к команде летом 2023 года. Сербский легионер в общей сложности принял участие в 33 матчах в составе "Акрона" в сезоне 2023/24, забил важные мячи в Каспийске и Екатеринбурге и вышел с командой в Мир РПЛ.

"Акрон" благодарит Неманью за самоотдачу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - отмечается в сообщении ФК.