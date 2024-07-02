Неманья Анджелкович покидает тольяттинский "Акрон"

Футбольный клуб и центральный защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба "Акрона".
Неманья Анджелкович присоединился к команде летом 2023 года. Сербский легионер в общей сложности принял участие в 33 матчах в составе "Акрона" в сезоне 2023/24, забил важные мячи в Каспийске и Екатеринбурге и вышел с командой в Мир РПЛ.
"Акрон" благодарит Неманью за самоотдачу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - отмечается в сообщении ФК.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!