Более 200 новобранцев соединения спецназа ЦВО совершили первые прыжки с парашютом в Самарской области

Более 200 новобранцев соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) совершили первые прыжки с парашютом с высоты 600-800 метров из вертолета Ми-8 под Самарой.

Военнослужащие по призыву совершили десантирование с использованием парашютных систем Д-10 и "Арбалет-2". Каждый военнослужащий прошел практическую подготовку, в ходе которой изучил правила укладки парашютов, подгонки подвесной системы и снаряжения. После совершения десантирования личный состав получил тельняшки.

За год службы каждый военнослужащий соединения специального назначения совершает по 6 прыжков с парашютом.