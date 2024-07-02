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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Тольятти выставлен на продажу стадион "Искра"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти выставлен на торги комплекс стадиона "Искра", расположенного в Центральном районе на ул. Индустриальной, д. 2. Торги проводятся по поручению территориального управления Росимущества.

Фото: roscadastres.com

Комплекс недвижимости, собственником которого является тольяттинское ООО "САНЛАЙН", включает в себя участок 43,6 тыс. кв. м и находящиеся на нем футбольное поле, теннисный корт, беговые дорожки, спортивные площадки и другие объекты. Начальная стоимость лота — 22 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 1 по 24 июля.

Судя по всему, "Искра" выставлена на торги из-за налоговых долгов "САНЛАЙНА" - в судах рассматривались соответствующие иски ФНС.

Стадион примыкает к территории ООО "Тольяттинский трансформатор". В советское время он относился к Средневолжскому производственному объединению "Трансформатор" (предшественник "Тольяттинского трансформатора"). По плану приватизации в 1994 г. имущество стадиона было передано АООТ "Трансформатор". В 1998 г. стадион был продан частному Современному государственному институту (г. Москва), впоследствии сменившему название на Современная государственная академия. В 2000 г. мэрия Тольятти предоставила академии в бессрочное пользование и участок под стадионом в 43,6 тыс. кв. м. В 2011 г. право собственности перешло "САНЛАЙНу".

ООО "САНЛАЙН", по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит экс-гендиректору ООО "Тольяттинский Трансформатор" (2005-2010 гг.) Игорю Птицыну, ранее также аффилированому этому предприятию Андрею Загуменову и гендиректору ООО "АКРОН ЭЛЕКТРО" Виталию Грашкину. "САНЛАЙН" декларирует убытки и нулевую выручку. По данным открытых источников, территория стадиона используется для проведения игр в страйкбол, лазертаг и пейнтбол.

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