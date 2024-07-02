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Общество

В Самарской области 10% населения находятся за чертой бедности

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская области заняла 33-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Составили его аналитики "РИА Новости".

Фото: Волга Ньюс

"Для выявления межрегиональных различий эксперты использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 2023 год. Дополнительные показатели — доля населения за чертой бедности за 2023 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат", — пояснили авторы рейтинга.

По их оценке, соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей Самарской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2023 год составило 1,75. Как указано в докладе Росстата, первый показатель составляет 33 462,3 рубля, второй — более 19 тыс. рублей.

Доля населения региона, который находится за чертой бедности, за прошлый год сократилось на 0,4% и составило 10,2%. По оценке экспертов РИА Новости, с учетом сохранения положительной динамики реальных доходов жителей этот показатель покажет дальнейшее снижение.

Лидируют в рейтинге по доходам населения среди регионов России Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа с показателями 3,96 и 3,45 соответственно. Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия — 1,1.

В Ростате поясняют, что медианный среднедушевой доход определяется как уровень дохода, для которого одна половина населения имеет значения среднедушевых денежных доходов ниже медианы, другая — выше медианы. 

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