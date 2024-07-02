В Самарской области 10% населения находятся за чертой бедности

Самарская области заняла 33-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Составили его аналитики "РИА Новости".

"Для выявления межрегиональных различий эксперты использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 2023 год. Дополнительные показатели — доля населения за чертой бедности за 2023 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат", — пояснили авторы рейтинга.

По их оценке, соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей Самарской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2023 год составило 1,75. Как указано в докладе Росстата, первый показатель составляет 33 462,3 рубля, второй — более 19 тыс. рублей.

Доля населения региона, который находится за чертой бедности, за прошлый год сократилось на 0,4% и составило 10,2%. По оценке экспертов РИА Новости, с учетом сохранения положительной динамики реальных доходов жителей этот показатель покажет дальнейшее снижение.

Лидируют в рейтинге по доходам населения среди регионов России Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа с показателями 3,96 и 3,45 соответственно. Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия — 1,1.