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Футбол Спорт

Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Акроне"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24-летний атакующий полузащитник Солтмурад Бакаев перешел в ФК "Акрон" в статусе свободного агента.

Фото: ФК "Акрон"

Солтмурад Бакаев родился в Назрани, но становление, как футболиста, проходил в академии московского "Спартака". Игрок прошел все ступени юношеского и молодежного футбола красно-белых, становился победителем молодежного первенства в сезоне 2016/17, участвовал в Юношеской Лиге УЕФА — шесть матчей, гол и четыре голевые передачи. В сезонах 2018/19 и 2019/20 Бакаев выступал за "Спартак-2" в Лучшей Лиге Мира: 55 матчей, девять забитых мячей и семь ассистов.

Дебют в основном составе "Спартака" в РПЛ у полузащитника состоялся 25 августа 2019 года в игре с самарскими "Крыльями Советов". За красно-белых он сыграл и в квалификационном матче Лиги Европы против "Браги". С января 2020 года Солтмурад являлся игроком "Рубина". За казанцев футболист провел 92 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач (68 матчей — в РПЛ, 15 — в Первой лиге, 7 — в Кубке России и две в квалификации Лиги Конференций).

В сезоне 2022/23 вместе с "Рубином" Солтмурад выиграл Первую лигу, а в прошедшем розыгрыше подэлитного дивизиона выступал на правах аренды за московскую "Родину", которая остановилась в шаге от зоны стыковых матчей.

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Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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