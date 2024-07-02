В Тольятти пройдет ретро-фестиваль "Жигули"

В субботу, 20 июля, на родине автомобильного бренда "Жигули", в Тольятти, пройдет ретро-фестиваль.

На день пространство Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова станет порталом в 70–80-е годы ХХ века и переместит гостей туда, где творили романтики, сбывались самые смелые мечты, строился новый город счастливых людей и катили по широким проспектам первые автомобили, произведенные на конвейере волжского автогиганта.

Ключевым событием фестиваля станет четвертое в истории города ретроралли "Тольятти-60". Его участниками станут автомобили старше 30 лет (до 1994 г. выпуска), а также представляющие историческую ценность. Ретроводам предстоит пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства. Соревноваться участники ретроралли будут в двух зачетах: "Мастер" (опытные участники) и "Любитель" (начинающие). Ожидается более 150 участников на ретроавтомобилях не только из Тольятти, но и из других городов России.

Параллельно с ретроралли на территории Паркового комплекса с 10:00 будет проходить фестивальная программа. Организаторы постарались сделать ее такой, чтобы у посетителей возникало ощущение, что они листают семейный альбом: вот родители — молодые и влюбленные на фоне нового города, там улыбающаяся бабушка и гордый дедушка за рулем своей первой машины, а здесь маленький ты — в смешной панамке. Искать знакомые образы, вытаскивать светлые ностальгические воспоминания и подбирать ассоциации берется целая команда профессионалов, которые будут строить фестивальное пространство с большим вниманием к деталям и с учетом последних тенденций.

Центральную аллею займет ретропикник, где разместятся тольяттинские рестораторы с меню и оформлением блюд в стиле 70-х годов с обширной программой мастер-классов. Для самых маленьких гостей фестиваля на протяжении дня будет работать площадка с играми, способными объединять поколения: вышибалы, "резиночка", классики, "пять камушков" и многие другие. Для молодежи в отдаленной части будет работать "пятак", где модные диджеи стильно замиксуют треки прошлого. Там же выступит команда автокаскадеров "Тольятти-трюк" на автомобилях Lada. Возле озера будет воссоздан типичный палаточный городок "Грушинки" 80-х с неизменным гитарным сопровождением. В прохладе центрального фестивального шатра на протяжении дня будет идти цикл лекций, посвященных истории Тольятти, его становлению, планам и идеям создания на Волге "города будущего". Вечером инициативу перехватит главная сцена, где будут выступать музыкальные коллективы, хедлайнер — ВИА "Волга-Волга". Фестивальное пространство будет заполнено фотозоны для больших и маленьких посетителей, которые позволят не просто сделать незабываемые снимки с этого грандиозного события, но и воссоздадут атмосферу молодого, строящегося и полного надежд Тольятти.

В течение дня от железнодорожного вокзала "Тольятти" и АвтоВАЗа, где в этот день будет проходить День открытых дверей, запустят автобусы, которые доставят посетителей до фестивального пространства.

Вход на все события ретро-фестиваля "Жигули" — свободный.