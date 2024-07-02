Тольяттинец получил девять лет колонии за попытки сбыть наркотики

В Тольятти суд вынес местному жителю приговор за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июле 2023 г. тольяттинец договорился с неизвестным о том, что будет раскладывать на территории города наркотики по тайникам. Так он получил 80 г наркотиков, но попался полицейским.
В итоге его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!