Тольяттинец получил девять лет колонии за попытки сбыть наркотики

В Тольятти суд вынес местному жителю приговор за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2023 г. тольяттинец договорился с неизвестным о том, что будет раскладывать на территории города наркотики по тайникам. Так он получил 80 г наркотиков, но попался полицейским.

В итоге его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.