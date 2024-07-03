Стали известны даты матчей "Крыльев Советов" МИР РПЛ и первого круга Fonbet Кубка России

Стали известны даты и время начала матчей МИР РПЛ с 1 по 7 туры. Указано самарское время.
1 тур. 20 июля, суббота, 18:30
"Крылья Советов" — "Зенит"
2 тур. 26 июля, пятница, 19:00
"Крылья Советов" — "Ростов"
3 тур. 5 августа, понедельник, 21:00
"Спартак" — "Крылья Советов"
4 тур. 11 августа, воскресенье, 18:30
"Крылья Советов" — "Факел"
5 тур. 17 августа, суббота, 18:00
"Динамо" — "Крылья Советов"
6 тур. 25 августа, воскресенье, 16:00
"Крылья Советов" — "Пари НН"
7 тур. 1 сентября, воскресенье, 18:30
"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)
Также стали известны даты и время начала матчей первого круга группового этапа "Пути РПЛ" Fonbet Кубка России.
1 тур. 1 августа, четверг, 20:30
"Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"
2 тур. 14 августа, среда, 20:30
"Крылья Советов" — "Спартак"
3 тур. 28 августа, среда, 20:30
"Динамо" (Москва) — "Крылья Советов"
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!