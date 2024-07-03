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Футбол Спорт

Стали известны даты матчей "Крыльев Советов" МИР РПЛ и первого круга Fonbet Кубка России

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны даты и время начала матчей МИР РПЛ с 1 по 7 туры. Указано самарское время.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

1 тур. 20 июля, суббота, 18:30
"Крылья Советов" — "Зенит"

2 тур. 26 июля, пятница, 19:00
"Крылья Советов" — "Ростов"

3 тур. 5 августа, понедельник, 21:00
"Спартак" — "Крылья Советов"

4 тур. 11 августа, воскресенье, 18:30
"Крылья Советов" — "Факел"

5 тур. 17 августа, суббота, 18:00
"Динамо" — "Крылья Советов"

6 тур. 25 августа, воскресенье, 16:00
"Крылья Советов" — "Пари НН"

7 тур. 1 сентября, воскресенье, 18:30
"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)

Также стали известны даты и время начала матчей первого круга группового этапа "Пути РПЛ" Fonbet Кубка России. 

1 тур. 1 августа, четверг, 20:30
"Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"

2 тур. 14 августа, среда, 20:30
"Крылья Советов" — "Спартак"

3 тур. 28 августа, среда, 20:30
"Динамо" (Москва) — "Крылья Советов"

 

 

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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