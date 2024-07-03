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Названа причина запрета на работу мигрантов в общепитах Самарской области

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжают обсуждать расширение списка мест, где запрещено работать иностранным гражданам. Региональный минтруда объяснил причину инициативы.

Напомним, в феврале этого года постановлением губернатора был введен запрет на привлечение в 2024 г. иностранных граждан, трудящихся по патентам, для работы в такси, на общественном транспорте, в сфере образования и в агентствах по подбору персонала.

Теперь этот список хотят дополнить. Согласно новому проекту постановления, мигрантам также запретят работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут трудиться на предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами. Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

В пояснительной записке минтруда отмечается, что настоящий проект постановления разработан "с учетом предварительных итогов действия запретов, введенных постановлением губернатора Самарской области от 13 февраля 2024 г.". Среди них — сокращение количества выданных иностранным гражданам патентов за период январь — май текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Также указана причина, по которой предлагается расширить перечень видов деятельности, подпадающих под запрет на привлечение мигрантов. Это, как поясняют составители новеллы, превентивная мера, направленная, с одной стороны, на поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов и необходимость трудоустройства в приоритетном порядке российских граждан, а с другой, — на обеспечение безопасности граждан.

"Введение запрета по предлагаемым видам экономической деятельности оставляет возможность удовлетворения потребности работодателей в рабочей силе за счет местных трудовых ресурсов и может быть компенсировано путем замещения вакантных рабочих мест российскими гражданами, обратившимися в органы службы занятости населения Самарской области, а также признанными в установленном порядке безработными, в том числе получившими государственною услугу по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности", — отмечается в документе.

В то же время чиновники указывают, что принятие проекта постановления может привести к сокращению поступлений в областной бюджет, "поскольку налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ, в размере 100% поступает в консолидированный бюджет региона".

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