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Футбол Спорт

Егор Карпицкий на правах аренды переходит в "Сокол"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий ближайший сезон проведет в саратовском "Соколе". У самарского клуба будет возможность отозвать форварда из аренды этой зимой.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Карпицкий перешел в "Крылья" летом минувшего года. За это время он провел за самарскую команду 14 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 3 гола и голевая в 11 матчах за "Крылья-2".

"Мы принципиально рассматривали аренду Егора только в "Сокол" и только к этому главному тренеру — Алексею Баге. Вместе они работали в солигорском "Шахтере", в котором Карпицкий становился лучшим бомбардиром. Считаем, что аренда пойдет нашему нападающему на пользу, он окрепнет в Первой лиге, получит необходимый опыт. Также важно, что у нас есть возможность вернуть Егора уже зимой", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

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