Егор Карпицкий на правах аренды переходит в "Сокол"

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий ближайший сезон проведет в саратовском "Соколе". У самарского клуба будет возможность отозвать форварда из аренды этой зимой.
Карпицкий перешел в "Крылья" летом минувшего года. За это время он провел за самарскую команду 14 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 3 гола и голевая в 11 матчах за "Крылья-2".
"Мы принципиально рассматривали аренду Егора только в "Сокол" и только к этому главному тренеру — Алексею Баге. Вместе они работали в солигорском "Шахтере", в котором Карпицкий становился лучшим бомбардиром. Считаем, что аренда пойдет нашему нападающему на пользу, он окрепнет в Первой лиге, получит необходимый опыт. Также важно, что у нас есть возможность вернуть Егора уже зимой", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!