Организациям Самарской области необходимо проверить работоспособность приборов учета

Свыше 1,4 тысячи приборов учета тепла, принадлежащих организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта. Пока этого не сделано, АО "ЭнергосбыТ Плюс" вынуждено выставлять счета на оплату ресурса не по показаниям, а исходя из тепловой нагрузки объекта или на основании утвержденного норматива потребления.

Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте: tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. В числе основных причин — отсутствие акта периодической проверки узла учета специалистами "ЭнергосбыТ Плюс", техническая неисправность или окончание межповерочного интервала средств измерений.

"Работоспособный прибор учета — это первый шаг к экономному расходованию финансовых средств на оплату отопления и горячего водоснабжения. Поэтому каждому нашему клиенту из числа юридических лиц важно на постоянной основе отслеживать этот момент", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.