Организациям Самарской области необходимо проверить работоспособность приборов учета

Свыше 1,4 тысячи приборов учета тепла, принадлежащих организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта. Пока этого не сделано, АО "ЭнергосбыТ Плюс" вынуждено выставлять счета на оплату ресурса не по показаниям, а исходя из тепловой нагрузки объекта или на основании утвержденного норматива потребления.
Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте: tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. В числе основных причин — отсутствие акта периодической проверки узла учета специалистами "ЭнергосбыТ Плюс", техническая неисправность или окончание межповерочного интервала средств измерений.
"Работоспособный прибор учета — это первый шаг к экономному расходованию финансовых средств на оплату отопления и горячего водоснабжения. Поэтому каждому нашему клиенту из числа юридических лиц важно на постоянной основе отслеживать этот момент", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.