В очередном контрольном матче "Акрон" разгромил команду Северного Кипра

В среду, 3 июля, в очередном контрольном матче ФК "Акрон" отправил семь мячей в ворота команды Турецкой Республики Северного Кипра — многократного чемпиона этого государства "Йениджами Агделен", сообщает пресс-служба тольяттинцев.

"Акрон" всецело завладел мячом, создавал момент за моментом и провел быстрый гол уже на пятой минуте. Сергей Грибов оказался в нужное время и в нужном месте на добивании после удара Пестрякова. Далее на точность свои удары неоднократно проверял активный Кирилл Данилин, но забить второй мяч суждено было не ему. Артур Галоян уложил снаряд точно в угол вторым темпом.

Перекладина, опасные входы в штрафную, даже удар в упор от Эсковаля — преимущество было неоспоримым, но конвертировалось в очередной гол оно лишь под занавес первого тайма: Галоян выдал отличный разрезающий мяч на ход Грибову, который оформил дубль.

Вторая половина встречи началась с гола Дмитрия Пестрякова, который всеми своими стараниями заслужил увидеть свою фамилию в графе забитые мячи. Через четыре минуты шикарный удар удался Максиму Палиенко, а далее тренерский штаб пустил в бой большую группу молодых футболистов, которые организовали еще два гола: Арсений Дмитриев и Максим Холодов забили во втором матче подряд.