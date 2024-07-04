В Самаре планируют реконструировать очистные сооружения в поселке Береза

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) поселка Береза "со строительством выпуска в водный объект".
Начальная цена контракта составляет 48,86 млн рублей. Победитель торгов определится после 26 июля. В документации прописан срок исполнения контракта - до конца 2025 года.
Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, разработать основные проектные решения, проект планировки и межевания территории и т.п.
В техзадании отмечается, что нынешняя производительность существующих КОС - 7 тыс. м3/сутки. Проектом необходимо предусмотреть деление на две очереди по 3,5 тыс. м3/сутки. Планируется, что строительство будет проведено в два этапа.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно