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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре планируют реконструировать очистные сооружения в поселке Береза

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) поселка Береза "со строительством выпуска в водный объект".

Начальная цена контракта составляет 48,86 млн рублей. Победитель торгов определится после 26 июля. В документации прописан срок исполнения контракта - до конца 2025 года.

Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, разработать основные проектные решения, проект планировки и межевания территории и т.п.

 

В техзадании отмечается, что нынешняя производительность существующих КОС - 7 тыс. м3/сутки. Проектом необходимо предусмотреть деление на две очереди по 3,5 тыс. м3/сутки. Планируется, что строительство будет проведено в два этапа.

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