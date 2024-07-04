В Самаре изменят правила застройки и землепользования

В администрации Самары подготовили очередной проект с изменениями в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Изменения внесли после предложений нескольких застройщиков. Так, ЗАО "Арника" предложило установить на карте зонирование территории площадью 1,78 га, подпадающей под комплексное развитие территорий (КРТ). Речь идет о земельном участке в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском районе.

Кроме того, застройщик предложил установить здесь же основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Напомним, в сентябре 2023 г. ЗАО "Арника" (входит в строительный холдинг "Град" Эдуарда Шматкова; компания строит ЖК "Акварель" на 5-й просеке) стало единственным участником, допущенным к торгам на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском районе Самары. Сейчас с компанией заключен договор о КТР.

Еще одни изменения в ПЗЗ предложили АО "Меркурий" и АО "Риф". Компании просят изменить зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) в отношении земельного участка площадью 25,4 тыс. "квадратов" на ул. Партизанской.

В ближайшее время проект направят в департамент градостроительства на проверку, а также вынесут документ на общественные обсуждения.