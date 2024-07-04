В Самаре снесут самовольный пристрой к зданию департамента экономразвития

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Департамент градостроительства объявил конкурс на поиск подрядчика, который снесет самовольную постройку — пристрой к нежилому объекту на ул. Галактионовской, 25 (пересечение с ул. Венцека). Сейчас в этом здании располагается городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли.