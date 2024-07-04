В Самаре снесут самовольный пристрой к зданию департамента экономразвития

Департамент градостроительства объявил конкурс на поиск подрядчика, который снесет самовольную постройку — пристрой к нежилому объекту на ул. Галактионовской, 25 (пересечение с ул. Венцека). Сейчас в этом здании располагается городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли.
Начальная цена контракта — 383,9 тыс. рублей. Площадь постройки под снос — 9,98 тыс. кв. метров.
Победитель торгов определится после 8 июля. Он должен ликвидировать объект в течение 22 дней с момента заключения контракта.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно