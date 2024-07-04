"Крылья Советов" вничью сыграли с "Рубином"

В четверг, 4 июля, "Крылья Советов" завершили казанский сбор ничьей с "Рубином" - 2:2.

Счет в матче открыли казанцы на 29 минуте. На 47 минуте "Рубин" сравнял счет, оформив автогол. На 59 минуте удачно реализованное пенальти вновь выводит казанский клуб вперед — 2:1.

В конце матча, на 89 минуте, Гапонов хорошо скинул мяч после подачи углового и Писарский забивает гол. Добавлено три минуты и матч завершается со счетом 2:2.

7 июля "Крылья Советов" сыграют контрольную игру с саратовским "Соколом".