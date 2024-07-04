"Крылья Советов" вничью сыграли с "Рубином"

В четверг, 4 июля, "Крылья Советов" завершили казанский сбор ничьей с "Рубином" - 2:2.
Счет в матче открыли казанцы на 29 минуте. На 47 минуте "Рубин" сравнял счет, оформив автогол. На 59 минуте удачно реализованное пенальти вновь выводит казанский клуб вперед — 2:1.
В конце матча, на 89 минуте, Гапонов хорошо скинул мяч после подачи углового и Писарский забивает гол. Добавлено три минуты и матч завершается со счетом 2:2.
7 июля "Крылья Советов" сыграют контрольную игру с саратовским "Соколом".
"Рубин": 25 Нигматуллин (38 Ставер, 46), 70 Кабутов, 15 Вуячич, 27 Грицаенко, 51 Рожков, 2 Тесленко (19 Иванов, 80'), 30 Вада, 24 Чумич (31 Васильев, 46'), 21 Зотов (18 Апшацев, 46), 7 Юкич (8 Лисакович, 80'), 99 Шабанхаджай (33 Рахмоналиев, 88').
"Крылья Советов" (первый тайм): 1 Ломаев, 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 25 Печенин, 6 Бабкин, 22 Костанца, 32 Орозко, 10 Гарре, 20 Рахманович, 73 Шитов.
"Крылья Советов" (второй тайм): 35 Песьяков, 23 Бейл, 95 Гапонов, 31 Зотов (33 Лысов, 78'), 21 Иванисеня, 8 Витюгов, 6 Бабкин (18 Якуба, 64'), 10 Гарре (76 Бобер, 64') (92 Попов, 78'), 32 Орозко (26 Пушкарев, 64'), 7 Цыпченко (65 Грибакин, 78'), 77 Писарский.