В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба

В субботу, 20 июля, стартует новый сезон Российской премьер-лиги. 16 сильнейших футбольных клубов России разыграют чемпионат страны. В сезоне 2024/2025 гг. в РПЛ выступят два клуба из Самарской области — самарские "Крылья Советов" и тольяттинский "Акрон".

Прошедший сезон стал одним из самых успешных для "Крыльев" за последние годы. Команда долго оставалась в числе претендентов на медали, заранее обезопасила себя от участия в стыковых матчах, и только чуть смазанная концовка не позволила самарцам занять место в верхней части таблицы. Итоговый результат — девятое место.

"Крылья Советов" готовятся к новому сезону под руководством главного тренера Игоря Осинькина. Команда съездила на краткосрочный сбор в соседний Татарстан, а в основном тренируется в Самаре на стадионе "Металлург". В воскресенье, 7 июля, клуб проведет необычную встречу с болельщиками в формате фестиваля в Самаре на пляже Первомайского спуска. Начало мероприятия в 12:00, вход свободный.

Тольяттинский "Акрон" уже несколько лет "шумит" в российском футболе. Год назад "красно-черные" дошли до финала Пути регионов в Кубке России, выбив из турнира поочередно "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". В сезоне 2023/24 "Акрон" выиграл бронзовые медали первой лиги и вышел в стыковые матчи. Там команда Заура Тедеева обыграла по сумме двух матчей "Урал" из Екатеринбурга и получила право представлять Самарскую область и Тольятти в главном футбольном турнире страны. К дебюту в РПЛ "Акрон" сейчас готовится в Турции.

Получив право сыграть в РПЛ, "Акрон" заявил в лигу домашним стадионом "Солидарность Самара Арену". Совместно с администрацией Тольятти клуб рассматривает возможность реконструкции стадиона "Торпедо", но в наступающем сезоне команда точно будет играть в Самаре. В клубе рассматривают игры в областном центре как возможность нарастить количество болельщиков, заявить о себе и дать жителям области дополнительные поводы для радости и гордости за регион. Продумывают в клубе и способы упростить жителям Тольятти логистику в связи с переездом команды на новую арену.

"Выход в РПЛ — цель, к которой мы планомерно шли, и достигли ее в том числе благодаря поддержке наших болельщиков. Мы признательны каждому, кто был с командой на трибунах в Жигулевске. Надеемся, что в новом сезоне увидим еще больше людей, поддерживающих "Акрон" на "Солидарность Самара Арене". Приглашаем жителей Самарской области на наши матчи", — сказал генеральный директор "Акрона" Алексей Власов.

Одно из важных условий выбора стадиона для выступлений в РПЛ — соответствие федеральному закону, согласно которому для посещения матчей премьер-лиги необходимо оформить паспорт болельщика. По фан-айди можно будет посетить и матчи "Акрона", и матчи "Крыльев Советов", и выездные игры команд.

В 2024 г. оформить карту стало значительно проще: это можно сделать в любом отделении МФЦ Самарской области, в том числе в Тольятти и Жигулевске. Можно подтвердить личность и удаленно с помощью портала "Госуслуги", используя биометрию или загранпаспорт. В общей сложности оформление фан-айди занимает несколько минут. Мобильные отделения МФЦ будут открыты и на территории стадиона перед началом каждого матча, но все же рекомендуется оформить карту заранее.

Для обеспечения безопасности на трибунах не только болельщик должен оформить соответствующий документ, но и клуб должен провести подготовительные мероприятия — получить необходимые разрешения, оформить учетные записи, поменять прежнюю систему продажи билетов и многое другое. Сейчас в этих мероприятиях задействованы буквально все клубные службы "Акрона": IT-отдел, сотрудники по работе с болельщиками, отдел маркетинга, коммерческий отдел и пресс-служба. После завершения процедуры регистрации на портале "Госуслуги" и тестирования новой билетной системы клуб сможет объявить о запуске абонементной и билетной программы.

Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным. Между финалом Евро-2024 и первой игрой сезона на "Солидарность Самара Арене" пройдет всего-то 12 дней. А затем матчи будут каждую неделю. В первом туре 20 июля, в 18:30, на стадионе сыграют "Крылья Советов" с чемпионом России "Зенитом", во втором 26 июля, в 19:00, самарцы примут "Ростов", а в третьем туре впервые в статусе команды РПЛ домашний матч проведет "Акрон" — 3 августа, в 16:00, с московским "Динамо".