Обряд с космосом: появились подробности покушения на убийство мальчика в Самаре

Источники в правоохранительных органах сообщили некоторые детали произошедшего ЧП в доме на ул. Съездовской, 9 в Самаре. Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство трехлетнего мальчика со стороны родителей.

Напомним, о ЧП рассказывали очевидцы. Как говорят, родители сидели у подъезда с окровавленным ребенком. Потом женщина убежала в квартиру. Соседи вызвали полицию. У малыша нет фаланг двух пальцев — их отрезала или откусила мать. Также у малыша раны на лице.

"Сотрудники правоохранительных органов изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего. В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорят в СУ СКР по Самарской области.

Жизни мальчика сейчас уже ничто не угрожает. Но вот почему родители вели себя неадекватно — загадка. Пока нет ясности, были ли отец и мать под воздействием каких-то веществ. Но, по предварительным данным, у матери в этот вечер был некий "обряд с космосом".

"Женщиной руководили какие-то голоса. Хорошо, что соседи вовремя забили тревогу, и ребенка успели в итоге спасти", — рассказывает источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Предполагается, что следователи могут выйти с ходатайством об аресте отца мальчика 5 июля. А вот мать сейчас оперируют — она нанесла травмы и себе.