Защитник "Спартака" Тавареш отказался переходить в "Крылья Советов"

Защитник "Спартака" Томаш Тавареш не перейдет в "Крылья Советов", сообщает Legalbet.
Португалец не хочет переходить в самарскую команду. Тавареш может остаться в "Спартаке" или уйти в аренду в европейский клуб.
Ранее появилась информация, что красно-белые хотят отдать 23-летнего футболиста в аренду для получения игровой практики после разрыва крестообразной связки колена, полученного прошлым летом. Тавареш пропустил почти год из-за травмы.
Томаш Тавареш выступает за "Спартак" с января 2023 года. На счету защитника один гол и одна результативная передача в 22 матчах за московскую команду.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!