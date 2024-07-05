Защитник "Спартака" Тавареш отказался переходить в "Крылья Советов"

Защитник "Спартака" Томаш Тавареш не перейдет в "Крылья Советов", сообщает Legalbet.

Португалец не хочет переходить в самарскую команду. Тавареш может остаться в "Спартаке" или уйти в аренду в европейский клуб.

Ранее появилась информация, что красно-белые хотят отдать 23-летнего футболиста в аренду для получения игровой практики после разрыва крестообразной связки колена, полученного прошлым летом. Тавареш пропустил почти год из-за травмы.

Томаш Тавареш выступает за "Спартак" с января 2023 года. На счету защитника один гол и одна результативная передача в 22 матчах за московскую команду.