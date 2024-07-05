Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе "Крыльев" к форварду Пульге

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал "РБ Спорт" информацию об интересе к 23-летнему бразильскому нападающему Эрику Пульге.
Ранее президент бразильского "Атлетико Сеаренсе" Ари рассказал изданию, что "Крылья Советов" интересуются Пульгой из "Сеары", выступающей в Серии В чемпионата Бразилии.
"Год назад мне показывали этого футболиста. Мы знаем о нем. Но больше ничего не могу сказать", — заявил Осинькин.
В нынешнем сезоне бразильской Серии B Эрик Пульга забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!