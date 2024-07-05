"Акрон" продлил контракт с полузащитником Кириллом Данилиным

21-летний крайний полузащитник Кирилл Данилин подписал долгосрочное трудовое соглашение с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.
Данилин выступает за красно-черных с лета 2023 года. Лучший молодой игрок Первой лиги в сезоне 2023/24 сыграл за "Акрон" 34 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Один из его голов помог команде пройти "Урал" в переходных матчах.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!