"Акрон" продлил контракт с полузащитником Кириллом Данилиным

21-летний крайний полузащитник Кирилл Данилин подписал долгосрочное трудовое соглашение с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Данилин выступает за красно-черных с лета 2023 года. Лучший молодой игрок Первой лиги в сезоне 2023/24 сыграл за "Акрон" 34 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Один из его голов помог команде пройти "Урал" в переходных матчах.