В Самаре снесут здание клуба

Департамент градостроительства выбрал подрядчика для сноса здания клуба в Куйбышевском районе Самары. Стоимость контракта составит 2,9 млн рублей.
Здание находится на улице Централььной (совхоз Кряж). Оно двухэтажное. Площадь — 981,3 кв.метр.
Как следует из документов закупки, снести клуб решили, так как он представляет опасность. Здание заброшенное. Несущие стены треснули, лестницы обрушились, окна и двери отсутствуют.
Изначально стоимость работ по сносу клуба оценили в 7,1 млн рублей. Но участники торгов предложили меньшую стоимость контракта. Название компании-победителя на сайте госзакупок пока не опубликовали. У подрядчика будет месяц на проведение работ.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.