В Самаре снесут здание клуба

Департамент градостроительства выбрал подрядчика для сноса здания клуба в Куйбышевском районе Самары. Стоимость контракта составит 2,9 млн рублей.

Здание находится на улице Централььной (совхоз Кряж). Оно двухэтажное. Площадь — 981,3 кв.метр.

Как следует из документов закупки, снести клуб решили, так как он представляет опасность. Здание заброшенное. Несущие стены треснули, лестницы обрушились, окна и двери отсутствуют.

Изначально стоимость работ по сносу клуба оценили в 7,1 млн рублей. Но участники торгов предложили меньшую стоимость контракта. Название компании-победителя на сайте госзакупок пока не опубликовали. У подрядчика будет месяц на проведение работ.