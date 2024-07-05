Более 8 млрд рублей финансовой поддержки получил бизнес Самарской области в 2024 году

С рабочим визитом Самарскую область посетил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Федеральный институт развития предпринимательства предоставляет гарантии и поручительства для заемного финансирования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам госкомпаний, оказывает финансовую поддержку через дочерние структуры МСП Банк и МСП Лизинг. Организация также развивает Цифровую платформу МСП.РФ, на которой предприниматели могут получить сервисы, услуги и меры поддержки.

"Корпорация МСП является главной организацией страны по комплексной поддержке бизнес-сообщества, в том числе финансовыми инструментами: это очень удобные "зонтичные" поручительства, это федеральные льготные финансовые программы. В регионе партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" почти 670 компаний Самарской области с начала года получили финансовую поддержку на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Финансирование предприниматели привлекли при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования "1764". Более 2,9 тысяч малых и средних предприятий Самарской области стали поставщиками компаний с госучастием в результате закупок. Количество МСП-поставщиков по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилось на четверть.

Одним из пунктов рабочей программы главы федерального института развития стало посещение фабрики бетонных изделий БЕТЭМА. Здесь выпускают строительные материалы для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий.

Производство создано при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности. Компания получила льготный заем в размере 100 млн рублей, а в качестве обеспечения была использована гарантия Корпорации МСП и поручительство Гарантийного фонда Самарской области. Средства займа направили на покупку оборудования для производства. Общий объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей. В ближайших планах инвестора — расширение линейки продукции и внедрение нового ассортимента.

На встрече с врио главы региона Вячеславом Федорищевым было заключено соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества между Самарской областью и Корпорацией МСП. Благодаря подписанному документу бизнес региона, а также самозанятые смогут получить дополнительные меры поддержки — как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.

"Предпринимательская инициатива — важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку Правительства РФ, Корпорации МСП, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые — втягиваться в эту деятельность", — отметил глава региона.

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась встреча с предпринимательским сообществом. Участники смогли задать свои вопросы главе региона и руководителю федерального института развития. Александр Исаевич отметил, что цель общения — понять, как Корпорация МСП может быть полезной предпринимателям Самарской области и региону для достижения задач и планов социально-экономического развития.

"На встречу приехали даже предприниматели из других регионов. Безусловно, Самара — удобная площадка для прямых диалогов бизнеса и власти. Мы будем продолжать плодотворную совместную работу с Корпорацией МСП, развивать инструменты поддержки, о которых договорились", — резюмировал Дмитрий Богданов.